Pentagono manda in Ucraina armi da Israele e Corea del Sud: “Israeliani preoccupati di minare rapporti con Russia”

Il quotidiano USA New York Times ha riportato ieri che il Pentagono sta inviando all’Ucraina armi americane immagazzinate in Israele e Corea del Sud.

La scelta è stata dettata dalla necessità, con le scorte statunitensi in calo e i produttori di armi che non riescono a tenere il passo con le esigenze del teatro ucraino, gli Stati Uniti stanno dunque ricorrendo alle scorte strategiche in Corea del Sud ed Israele.

Il quotidiano ha però riportato che le autorità israeliane si sono mostrate inizialmente scettiche alla politica USA, temendo di poter così danneggiare i rapporti tra Israele e Russia.