Per Mosca “infrastrutture ucraine colpite con successo” e avvisa: “accordo grano pericoloso senza di noi”

Il portavoce del Ministero della Difesa russo: “Centrati tutti gli obiettivi assegnati”, Peskov dal Cremlino aggiunge che senza la partecipazione della Russia un accordo per esportare il grano dai porti ucraini è “rischioso, pericoloso e non garantito”

“Infrastrutture energetiche ucraine colpite con successo, centrati tutti gli obiettivi assegnati” è il succo della conferenza stampa tenuta oggi dal portavoce del Ministero della Difesa russo, Tenente Generale Igor Konashekov.

Intanto è arrivata la notizia che le forze russe questa mattina hanno attaccato, oltre alle già note, anche una “infrastruttura critica” nella città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale. Non ci sono per il momento informazioni su eventuali feriti o vittime, né sui danni provocati dall’attacco.

A renderlo noto su Telegram il sindaco ad interim, Anatolii Kurtiev, secondo cui in città si sono verificate altre interruzioni della fornitura di energia elettrica. Notizia questa che si aggiunge alle 350mila case di Kiev rimaste senza elettricità e ai tantissimi altri blackout in giro per l’Ucraina a causa dei bombardamenti russi. Nella capitale inoltre, l’80% dei residenti è rimasto senza acqua.

Inoltre un missile russo abbattuto dai sistemi di difesa ucraini è caduto stamane sul territorio della Moldavia, provocando danni, ma non vittime, fortunatamente. Il vettore è precipitato vicino al villaggio di Naslavcha, nel nord del Paese, vicino alla frontiera ucraina. Lo riferisce il ministero dell’Interno moldavo citato dall’agenzia russa Ria Novosti.

Intanto dodici navi per l’esportazione di grano sono partite oggi dall’Ucraina, nonostante la Russia si sia ritirata dall’accordo sul grano mediato dalla Turchia e dall’Onu. Lo annuncia il ministro ucraino delle infrastrutture Oleksandr Kubrakov su Twitter.

A tal proposito è intervenuto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dichiarando che continuare l’accordo senza la Russia può essere pericoloso. “Nelle condizioni in cui la Russia parla dell’impossibilità di garantire la sicurezza della navigazione in queste aree, un accordo del genere è difficilmente fattibile, e assume un carattere diverso: molto più rischioso, pericoloso e non garantito”, ha detto Peskov, le cui parole sono state riportate dall’agenzia Interfax.