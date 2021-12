Perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto delle Madonie: muore un 39enne

Un tragico incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri nelle Madonie: la vittima è un motociclista di 39 anni

È accaduto ieri sera nella strada delle Madonie nei pressi di Geraci Siculo, in provincia di Palermo. La vittima è Giancarlo Drago di 39 anni originario di Siracusa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua moto e faceva parte di una comitiva di motociclisti tutti provenienti da Siracusa che avevano deciso di trascorrere l’inizio delle feste di Natale tra i borghi madoniti, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I primi a soccorrerlo sono stati i compagni di viaggi, ma i tentativi di rianimarlo da parte loro prima che del personale sanitario del 118 accorso sul luogo dell’incidente in pochissimi minuti, sono stati vani: il giovane è deceduto.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Geraci Siculo. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Geraci Siculo, in attesa dei parenti della vittima.