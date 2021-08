Pericardite per colpa del vaccino, la pallavolista Francesca Marcon: “Adesso chi mi risarcisce ?”

Duro sfogo sui social della pallavolista veneta Francesca Marcon contro il vaccino anti Covid: “Ho la pericardite per colpa del vaccino e non posso allenarmi, adesso chi paga?”

Francesca Marcon, pallavolista veneta di 38 anni, che da un anno gioca a Bergamo, ha annunciato che dopo avere fatto il vaccino anti covid, è impossibilitata ad allenarsi per la nuova stagione: “Ho la pericardite, è colpa del vaccino. Avevo delle perplessità e avevo ragione”.

Uno sfogo duro a cui aggiunge: “Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo? Non esistono risarcimenti per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino? Non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma”.





L’atleta che il prossimo anno festeggerà i 25 anni di carriera, non ha potuto unirsi alle compagne del Volley Bergamo per il raduno e questo potrebbe ritardare l’inizio della sua nuova stagione. La pericardite, un’infiammazione della membrana del pericardio, sarebbe una delle reazioni avverse dei vaccini a m-RNA come Pfizer e Moderna.

Questo almeno è quanto emergerebbe da alcuni studi, anche se – come al solito – la certezza della correlazione è difficile da dimostrare, ma Francesca Marcon, detta Cisky, non ha dubbi: “Forse il mio discorso può risultare un po’ blasfemo, ma continuo a chiedermi: non esistono forme di risarcimento?”.

