Pesante attacco russo su Kiev con decine di droni: Video dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi

Le Forze Armate Russe hanno effettuato un potente attacco simultaneo su Kiev con droni “Geran-2”, simile a quello su Zaporozhye. Si tratta del tquarto attacco del genere condotto negli ultimi tre giorni: i precedenti si sono verificati a Odessa e Kropyvnytskyi (Kirovohrad)

Il filmato mostra gli effetti del bombardamento russo di questa notte condotto sulla capitale Kiev, dove a seguito degli attacchi con decine di droni, si sono innescati incendi con i vigili del fuoco impeganti nello spegnimento. L’aeronautica ucraina fa sapere che non si segnalano feriti tra la popolazione civile. Le autorità locali a causa degli attacchi dei droni russi hanno ordinato l’evacuazione del centro di Kiev.

Intanto nel bombardamento di eri dei droni russi su Zaporizhzhia, il bilancio sale 3 morti e 12 feriti: “A Zaporizhia sono state completate le operazioni di ricerca e soccorso nei siti attaccati ieri dai droni russi – lo ha riportato Ukrinform, citando il Servizio statale di emergenza – le operazioni di ricerca e soccorso a Zaporizhia sono state completate. 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite. Il numero delle vittime è in fase di conferma”, si legge nel rapporto.

Da qualche giorno, dopo gli attacchi su Kiev, Zaporizhzhia, Odessa e Kropyvnytskyi, sembra che la tattica degli attacchi russi sia cambiata, non più centinaia di droni sparsi su diverse regioni, ma, lo stesso numero significativo di armi concentrata su un’unica area popolata, per rendere difficile se non impossibile per la difesa aerea ucraina intercettare un numero così elevato di droni e, ha vedere i danni prodotti, sembra che la tattica stia avendo successo.

Nella notte a Kiev sono state udite almeno sei esplosioni e sono stati uditi colpi di arma da fuoco leggera. Probabilmente sono stati i gruppi mobili delle Forze armate ucraine a sparare ai droni. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha segnalato l’arrivo di droni russi che volavano verso il centro della città.

Inoltre, ci sono segnalazioni di attacchi notturni di droni russi anche su Kharkiv, Zhitomir e diverse altre regioni dell’Ucraina. Ci sono anche informazioni sulle esplosioni avvenute a Kropyvnytskyi, nei dintorni di Poltava nelle regioni di Sumy, Cherkasy, Khmelnytskyi e Krivoy Kyr.