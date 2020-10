Pesca. Governo Musumeci sblocca 15 milioni, Messina (UGL): “Adesso ristoro pescatori e armatori”

I 15 milioni di euro sbloccati sono quelli del Fondo di solidarietà, per questo l’UGL chiede via libera ad avviso per ristoro

Sbloccati ieri sera 15 milioni del Fondo di Solidarietà della pesca e dell’acquacoltura dalla giunta regionale per pescatori e imprese di pesca anche in forma cooperativa ed autonoma che permetterà al settore di prendere una boccata d’ossigeno dopo lo stop causato dall’emergenza epidemiologica dei mesi scorsi.

Ad affermarlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia.

L’apprezzamento dell’Ugl va al Presidente Musumeci e all’Assessore regionale alla pesca Bandiera per aver mantenuto la promessa ed aver accolto i ripetuti appelli della nostra organizzazione sindacale – sottolinea il sindacalista.

“Abbiamo avuto assicurazioni dall’assessore regionale alla pesca – conclude Messina – circa i tempi rapidissimi per la pubblicazione dell’avviso necessario all’accesso ai fondi sul quale, nonostante le somme non fossero disponibili, abbiamo lavorato condividendone il contenuto e per il quale Ugl sottolinea la sensibilità mostrata, ancora una volta da Bandiera, verso il settore della pesca, accelerando i tempi per la stesura di un testo ragionato con le parti sociali”.