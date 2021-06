Pesca. Ugl, da Ue tavolo per accordo pace e cooperazione nel Mediterraneo

Una legge per l’istituzione della zona economica esclusiva nel mediterraneo e per l’introduzione dell’ammortizzatore sociale ordinario per i pescatori

Così Giuseppe Messina a margine della manifestazione nazionale a Mazara del Vallo dell’Alleanza delle Cooperative Italiane dal titolo #salviamolapesca.

Ugl ha sostenuto l’iniziativa dell’Alleanza Cooperative Italiane perché gli interessi generali della garanzia del lavoro e della produzione per i pescatori, le imprese e cooperative di pesca e gli autonomi del settore devono prevalere sugli interessi di parte.

Alla manifestazione nazionale, in concomitanza a Venezia e Mazara del Vallo, l’Ugl ha portato la voce dei pescatori siciliani chiedendo all’Unione Europea di cambiare totalmente atteggiamento verso la politica della pesca nel Mediterraneo ed un tavolo tra tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per firmare, dopo oltre mezzo secolo di “guerra del pesce”, un accordo di pace e cooperazione con regole di conservazione e accesso comuni. A Roma chiediamo di approvare celermente la legge sulla istituzione della Zona Economica Esclusiva e l’introduzione dell’ammortizzatore sociale ordinario anche per i pescatori. L’Ugl prosegue l’azione a sostegno dei pescatori ed a tutela della dignità e del lavoro.