Pescara, 17enne ucciso con 25 coltellare: fermati 2 minorenni figli di un avvocato e di un comndante dei carabineri

Sarebbe stato ucciso con 25 coltellate per un debito di droga di 250 euro. Fermati due coetanei appartenenti a famiglie della Pescara bene . Si cerca l’arma del delitto, probabilmente un coltello da sub

Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Pescara hanno fermato i presunti responsabili dell’omicidio del giovane di Thomas Christopher Luciani di 17 anni di Pescara trovato morto ieri sera, tra le sterpaglie, in un parco del centro di Pescara. I presunti assassini sono due minorenni italiani: uno è figlio del comandante di una stazione carabinieri della provincia, l’altro di un noto avvocato. Non è ancora stata trovata l’arma del delitto, presumibilmente si trattere di un coltello da sub ela si sta cercando in mare, sulla riviera nord di Perscara. La vittima che aveva un precedente per droga, è figlio di una ragazza madre colombiana, che per anni ha vissuto a Rosciano, piccolo centro in provincia di Pescara, era stato affidato a una comunità.

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio è avvenuto alle 18,30 di ieri pomeriggio nel parco Baden Powell, dove il 17enne sarebbe stato raggiunto da 20 -25 coltellate dai due fermati che avrebbero continuato a colpirlo anche quando il giovane era già esanime a terra e poi lo avrebbero abbandonato tra le sterpaglie. Intorno alle 21, dopo che al 112 erano arrivate diverse chiamate di allarme dei residenti, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno trovato il corpo del ragazzo.

Sempre secondo quanto trapelato fino ad ora, dopo il delitto i due ragazzi fermati sarebbero andati a fare il bagno al mare e presumibilmente, si sarebbero disfatti del coltello utilizzato. Le indagini sono in corso e gli inquirenti cercano l’arma del delitto con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco giunti dalle Marche che stanno scandagliando il fondale della riviera Nord .

Le indagini sono svolte dalla squadra Mobile, cordinate dal vice questo Mauro Sablone. Sul posto intorno alle 23,30 ieri sera, è arrivato del procuratore capo Giuseppe Bellelli accompagnato da colleghi della Procura e della procura minorile con il procuratore Mancini, oltre al medico legale Cristian D’Ovidio che ha confermato la morte per accoltellamento con una lama dentellata, compatibile con un coltello da sub.

All’origine del delitto ci sarebbe un debito di droga di poche centinaia di euro: forse 200 o 250. Non è chiaro, al momento, se i due minorenni siano entrati in azione con l’intento di uccidere o se si sia trattato di una lite finita male o di un vero e proprio agguato. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto nel parco, poi il corpo è stato abbandonato, sotto le sterpaglie, vicino al muro della ferrovia che delimita l’area verde e non si esclude la presenza di un terzo complice.