Peskov: “Occidente “ossessionato” dalla Russia continuerà la guerra finché l’Ucraina non rimarrà senza uomini”

L’Occidente è “ossessionato” dall’idea di dichiarare guerra alla Russia e non si fermerà finché l’Ucraina non finirà gli uomini

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista al conduttore televisivo Pavel Zarubin per il programma “Mosca-Cremlino”, commentando la recente dichiarazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg secondo cui non c’è bisogno di aver paura di usare armi occidentali per attaccare nel profondo della Russia. “Sono ossessionati dall’idea di combattere contro di noi fino all’ultimo ucraino. Questa ossessione si manifesta in modo diverso a seconda della persona. Con Stoltenberg succede così”, ha ribadito Peskov.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha comunque puntualizzato che in Occidente ci sono persone “moderate” che analizzano e comprendono gli avvertimenti del presidente russo Vladimir Putin sulla risposta che scaturirebbe dagli attacchi a lungo raggio in territorio russo. “Ci sono ancora persone sobrie che analizzano queste parole del nostro presidente con la dovuta attenzione e capiscono cosa significano veramente”, ha detto Peskov.

Inoltre il portavoce del Cremlino ha espresso rammarico per il fatto che molte persone in Europa condividano l’opinione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg secondo cui non c’è bisogno di aver paura di usare armi occidentali per attaccare nel profondo della Russia. “Sfortunatamente, penso che il suo atteggiamento sia condiviso da moltissime persone in Europa. Abbiamo sentito molte narrazioni rabbiose dall’Europa secondo cui non c’è bisogno di avere paura della Russia o di Putin, e non c’è bisogno di prenderli sul serio, “.

Peskov ha anche ribadito che la Russia non vede alcuna alternativa alla vittoria nell’operazione militare speciale. “Storicamente, non ci sono mai state altre alternative per la Russia. Non c’è alternativa nemmeno alla nostra vittoria adesso”, aggiungendo: “È in corso una guerra. Sono in guerra con noi. Sono in guerra con noi collettivamente. Abbiamo un nemico collettivo di fronte a noi. Dicono apertamente che il loro obiettivo è sconfiggere strategicamente e tatticamente la Russia”. Infine: “Ciò ci obbliga a prendere molto sul serio questa loro posizione, ad allineare le nostre azioni a questo pericolo e a continuare l’operazione militare speciale per raggiungere tutti i nostri obiettivi, adempiere a tutti i nostri compiti e ottenere noi stessi la vittoria”, ha cocluso Peskov.