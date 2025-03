Petrosino (TP). Una donna è morta dopo essere stata aggredita da un cane

Indagini in corso per chiarire se si tratti di un randagio o di un cane lasciato incustodito da un proprietario

La tragedia è accaduta nella giornata di ieri nei pressi dello Stadio Comunale, in una zona compresa tra via Trapani e viale Mediterraneo, a Petrosino, piccolo centro agricolo del trapanese. La vittima è Erina Licari, di 62 anni.

Secondo quanto al momento ricostruito, la donna ieri sera nei pressi della sua abitazione, quando, per cause in corso di accertamento è stata attaccata violentemente da un cane, causandole ferite talmente profonde da causarle la morte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno bloccato l’animale, oltre ai soccorritori, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, a causa della gravità delle lesioni riportate. Le indagini coordinate dalla Procura di Marsala, per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità sono condotte dalla polizia. Resta da chiarire se l’animale che ha attaccato la donna sia un randagio oppure di proprietà di un vicino, che lo ha lasciato incustodito.