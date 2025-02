Philadelphia. Un aereo medico con 6 persone a bordo si schianta su case e auto – Video

Ancora una tragedia aerea negli Stati Uniti. Un piccolo aereo medico, pochi secondi dopo il decollo a nordest di Philadelphia è precipitato; morte le sei persone a bordo tra cui una bambina malata

Il jet diretto in Missouri, dopo appena 30 secondi dal decollo, a circa cinque chilometri dall’aeroporto, quando era arrivato ad un’altitudine di 500 metri quando è precipitato su una zona abitata, dove c’è il centro commerciale Roosevelt Mall. Non hanno avuto scampo le sei persone a bordo, tutte messicane, tra cui una bambina di 12 anni, diretta in Messico con la famiglia, che aveva appena ricevuto cure per una grave malattia grazie anche all’aiuto di un ente benefico.

I testimoni hanno descritto la scena come catastrofica. Le immagini mostrate dalle tv locali fanno vedere case e auto in fiamme. L’area è stata chiusa e sul posto sono arrivate decine i mezzi dei vigili del fuoco.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in due giorni dopo quello di Washington, dove un elicottero militare Black Hawk, con tre persone a bordo, è entrato in collisione con un aereo di American Airlines con 60 passeggeri e quattro membri di equipaggio. I due velivoli si sono inabissati nel fiume Potomac, che attraversa la capitale. Non si è salvato nessuno.