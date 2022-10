Piazza Armerina. Auto sfonda il guard rail: 65enne muore trafitto

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, a Piazza Armerina, nell’Ennese: un uomo è deceduto dopo essersi schiantato sul guard rail

E’ accaduto intorno alle 22, sulla strada statale 117 bis,nei pressi nello svincolo di Piazza Armerina nord. La vittima è Calogero Presti, un operaio di 65 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamenti, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sul guard rail che di è aperto nelle giunture e la lama ha letteralmente squarciato in due l’auto trafiggendo il 65enne.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto l’umo dalle lamiere accartocciate della Punto e il personale del 118 che ha provato in tutti i modi a rianimarlo ma purtroppo per Calogero Presti non c’è stato nulla da fare. La salma è già stata consegnata alla famiglia. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati esguiti della polizia stradale.