Piazza Armerina (EN). Si ribalta con l’auto: perde la vita un 23enne. Inutili i soccorsi

Tragedia nella notte tra sabato e domenica: un 23enne ha perso la vita in un incidente autonomo

E’ accaduto intorno alle quattro del mattino in viale Conte Ruggero, nei pressi dell’uscita sud del centro abitato di Piazza Armerina, in provincia di Enna. La vittima è Giuseppe Bardarè, un giovane di 23 anni. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Il giovane viaggiava a bordo della sua auto, quando per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo e si è ribaltato più volte. Nel violento impatto il 23enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. I rilevi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale.