Picierno fa cancellare intervento giornalista russo Solovyev da Giletti che reagisce pesantemente: “La sua bocca puzza di tirannia”

La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno del Pd, interviene per fare cancellare la presenza del giornalista russo Vladimir Solovyev dalla trasmissione Rai di Massimo Giletti, “Lo stato delle cose” e il russo reagisce pesantemente in diretta dal suo programma tv

Vladimir Solovyev è un noto giornalista russo, amico personale del presidente Putin oltre che un conduttore di programmi sui canali della tv pubblica. Solovyev doveva essere tra gli ospiti della puntata di ieri sera della trasmissione Rai di Massimo Giletti, “Lo stato delle cose”, ma a poche ore dalla sua messa in onda, sembra per un appello al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno del Pd. Anche i membri dem della Commissione di Vigilanza hanno rivolto un’interrogazione urgente all’amministratore delegato e al presidente Rai perché evitassero l’ospitata. L’ad della Rai Giampaolo Rossi ha accolto la richiesta ed ha cancellato la partecipazione del giornalista russo.

Vladimir Solovyev non l’ha presa bene e sulla tvrussa Rossija 1, ha reagito scompostamente con una serie di durissimi attacchi prima in russo e poi anche in italiano. Inizia con “La sua bocca puzza di tirannia”, poi aggiunge: “Ecco cosa devi capire, miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea”. Ed ancora in italiano: “Ma va’, idiota patentata”. Ancora, in russo: “Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei sieti dei bugiardi? Cosa dici al cyberking americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è “pazzesca” (in italiano, ndr.)? Siete impazziti? Vergogna della razza umana”. Infine ancora in italiano: “Ecco chi sei. E notate: si intromettono negli affari del giornalismo italiano, ma hanno paura di intromettersi nelle elezioni romene”.