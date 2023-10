Pioggia di razzi su Israele, morta una donna e 15 feriti. Hamas: “Al via una nuova operazione militare”

Una donna è morta e 15 persone sono rimaste ferite, è questo il bilancio provvisorio dell’attacco di questa mattina di Hamas ad Israele che ha risposto con attacchi aerei sulla Striscia di Gaza

Il leader di Hamas ha annunciato l’inizio di una nuova operazione militare contro Israele, “Alluvione al-Aqsa” e le sirene hanno suonano in tutto Israele avvisando del fuoco in arrivo. Da vari siti della Striscia di Gaza a partire dalle 6:30 (3:30 GMT) sono stati lanciati decine di razzi per quasi mezz’ora verso Israele e contemporaneamente miliziani palestinesi armati provenienti da Gaza si sono infiltrati in territorio israeliano nella città di Sderot, da dove sono usciti a bordo di un furgone sparando dappertutto. Un video che circola sui social media mostra uomini vestiti di nero con fasce bianche che sparano con armi a canna lunga da un furgone contro una pattuglia israeliana in mezzo alla strada.

Il braccio armato di Hamas in una dichiarazione televisiva ha annunciato che in quella che ha definito “operazione Alluvione Al-Aqsa, più di 5.000 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israe” , aggiungendo: “Abbiamo deciso di porre fine a tutti i crimini dell’occupazione. Il comandante di Hamas Deif ha precisato che la operazione rappresenta una reazione “alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme” e al costante rifiuto da parte di Israele di “liberare i nostri prigionieri”. Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di “non uccidere donne e bambini”. Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. “Il nemico – ha detto – è più debole di quanto non si pensi”. Questo testo è stato diffuso sul web da Hamas che, come in passato, ha mostrato solo un profilo oscurato del volto di Deif.

I servizi di emergenza Magen David Adom riferiscono che una donna di circa 60 anni è stata uccisa “a causa di un colpo diretto” e altre 15 persone sono rimaste ferite, ma arrivano notizie di diversi morti negli scontri tra assalitori e l’esercito israeliano, che riferisce che un numero imprecisato di “terroristi” si è infiltrato in Israele da Gaza, “Ai residenti delle zone limitrofe della Striscia di Gaza è stato chiesto di restare a casa”, aggiunge l’esercito.

Il ministero della Difesa guidato da Yoav Gallant ha approvato un richiamo su larga scala dei riservisti, in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Lo riporta la stampa israeliana, citando il ministero. Il numero di riservisti da richiamare dipenderà dalle esigenze dell’esercito, ha precisato.