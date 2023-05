Podista palermitano colto da malore cade a terra durante la maratonina di Terrasini: muore poco dopo in ospedale

Podista cade a terra subito dopo la partenza della maratonina, subito soccorso, muore poco dopo l’arrivo in ospedale

La tragedia si è verificata questa mattina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante la maratonina di Terrasini nel palermitano. La vittima è Angelo Falletta di 62 anni, di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava partecipando alla maratonina di Terrasini, quando, a pochi minuti dall’inizio della gara, improvvisamente ha avuto un malore ed è caduto a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi e i medici presenti alla gara, lo hanno prima stabilizzato e poi portato al pronto soccorso di Partinico, dove purtroppo nonostante il prodogarsi del personale sanitario, il podista è morto.

“Doveva essere una festa dello sport – commenta il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci – purtroppo è arrivata questa triste notizia. Abbiamo sospeso in segno di lutto la cerimonia di premiazione, Tanti erano stati i concorrenti arrivati per partecipare alla gara. La notizia della morte dell’atleta è arrivata dopo due ore. L’organizzazione è stata perfetta. I soccorsi sono stati celeri e il podista come tutti i partecipanti aveva tutte le autorizzazioni sanitarie necessaria per partecipare all’evento. Mi stringo al dolore dei familiari, amici e conoscenti per questa è che una tragedia”.