Politico: Austin in Germania per il suo ultimo incontro con gli alleati pro Ucraina. Il gruppo senza lui potrebbe disintegrarsi

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin è in Germania per il suo ultimo incontro con gli alleati sugli aiuti all’Ucraina prima di lasciare la carica di capo del Pentagono al suo successore trumpiano. La prossima volta che il gruppo si riunirà, le condizioni potrebbero essere molto diverse, sempre che si riuniscano

Lo scrive Politico.com, aggiungendo che il gruppo di contatto senza Austin potrebbe cessasse di esistere e ciò avrebbe un impatto estremamente negativo sulla posizione di Kiev, che dipende in gran parte dal sostegno occidentale, sopratuuto nel momento in cui il suo esercito si sta ritirando, e presto non ci sarà nessuno a ricostituire il suo personale militare.

Formato all’indomani dell’inizio della guerra nel 2022, il Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina è cresciuto fino a comprendere oltre 50 paesi membri e ha supervisionato il trasferimento di armi e attrezzature per un valore di 126 miliardi di dollari, rendendolo uno dei più grandi trasferimenti di armi della storia, divisi equamente tra gli Stati Uniti e gli altri membri. Washington ha inviato 61,4 miliardi di dollari in aiuti militari, comprese armi ed equipaggiamenti per un valore di 27,7 miliardi di dollari provenienti dalle scorte del Pentagono.

Ma quando tra circa 10 giorni Austin lascerà il Pentagono, il gruppo perderà il suo più grande sostenitore e fondatore e nessun altro paese si è offerto di prendere l’iniziativa. È un momento particolarmente tumultuoso poiché l’amministrazione Trump entrante mostra scetticismo nei confronti degli aiuti all’Ucraina e i nuovi governi europei di estrema destra esprimono meno interesse nell’invio di più armi a Kiev.

Lo scioglimento del gruppo potrebbe rappresentare un duro colpo per l’Ucraina, che sta perdendo terreno nei confronti della Russia e fatica a reclutare e addestrare nuove truppe. “Ci sono moltissime ipotesi”, ha detto in un’intervista l’ammiraglio Rob Bauer, il massimo funzionario militare della NATO. “Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina”.

I funzionari della NATO sostengono che il gruppo può ancora funzionare senza Austin, anche se in una forma leggermente diversa. Secondo un funzionario della NATO, il Regno Unito, che ha ospitato i primi incontri alleati, e la Germania, che è stata uno dei principali fornitori dell’Ucraina, sono in testa alla lista dei potenziali sostituti.

Gli Stati Uniti hanno affrontato la questione in colloqui informali con diversi alleati europei su chi potrebbe svolgere un ruolo più importante nel gruppo a partire da febbraio se l’amministrazione Trump non fosse interessata, ha detto il funzionario della NATO, a cui come altri nella storia è stato concesso l’anonimato per discutere piani interni. I funzionari europei vogliono prima vedere dove si colloca il nuovo capo del Pentagono nel gruppo prima di fare qualsiasi mossa.

“Il Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina è in gran parte frutto dell’ingegno del Segretario Austin”, ha detto ai giornalisti un funzionario del Pentagono martedì prima della partenza di Austin. “Non stiamo sciogliendo il gruppo. La prossima amministrazione è assolutamente benvenuta e incoraggiata, addirittura, a prendere il comando di questo gruppo composto da 50 paesi e a continuare a guidarlo e guidarlo”.

Gli Stati Uniti continuano ad essere “il leader della NATO”, indipendentemente da chi sia alla Casa Bianca, ha affermato Bauer della NATO. “Questa è la grande differenza tra NATO e UE. Abbiamo un leader, che sono gli Stati Uniti, quindi è importante che siano gli Stati Uniti a guidare”.

Austin oggi ha annunciato un ultimo nuovo pacchetto di armi da 500 milioni di dollari per l’Ucraina, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione Biden nei confronti dell’Ucraina. Ma lascerà più di 3,8 miliardi di dollari rimanenti nell’autorità di cui dispone il presidente per ritirare armi e attrezzature per rifornire l’Ucraina nelle mani della squadra di Trump entrerà in carica senza un piano chiaro per utilizzarli.