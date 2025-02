Politico: l’Ue cerca un modo legale per sequestrare la flotta ombra russa ma potrebbe essere una mossa pericolosa

Alcuni paesi europei stanno discutendo dietro le quinte su come sequestrare su larga scala delle navi che trasportano il petrolio di Mosca nel Mar Baltico in violazione delle sanzioni

Lo riporta Politico, che cita due diplomatici dell’Unione Europea e due funzionari governativi, che hanno affermato che stanno elaborando una nuova legislazione per aggiungere valore legale a questi sequestri. Secondo i funzionari, le proposte prese in considerazione includono l’utilizzo del diritto internazionale per sequestrare navi per motivi ambientali o di pirateria.

Sempre secondo il quotidiano statunitense, rendendosi conto che difficilmente su questo tema si potrà trovare l’unanimità necessaria, alcuni Paesi potrebbero agire da soli, imponendo congiuntamente nuove leggi nazionali per sequestrare altre navi in ;;mare aperto. A dicembre le autorità finlandesi hanno sequestrato la petroliera Eagle S battente bandiera delle Isole Cook, che trasportava 100.000 barili di petrolio da San Pietroburgo, sospettata di aver sabotato un cavo elettrico sottomarino che collegava l’Estonia alla Finlandia, accusa poi risultata infondata dopo le indagini europee

L’Eu ritiene che la nave faccia parte della flotta ombra russa, composta da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi sottoposti a embargo. “Quasi il 50% del commercio sanzionato (del petrolio russo trasportato via mare, ndr) passa attraverso il Golfo di Finlandia”, ha detto a Politico il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. “Ci sono le minacce ambientali, ci sono gli attacchi che abbiamo avuto contro le nostre infrastrutture sottomarine”, ha ricordato. “Ora la domanda è cosa possiamo fare con queste navi?… Non possiamo bloccare tutto il mare, ma possiamo controllarlo di più. Ci sono molte opportunità”.

Una azzardo che probabilmente solo pochi Paesi saranno disposti a fare, ma che potrebbe scatenare la rappresaglia russa, che potrebbe essere condotta non solo con mezzi diplomatici.