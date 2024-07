Politico: Trump se rieletto ha un piano per la fine alla guerra in Ucraina e un disimpegno Usa dalla Nato

Da tempo Donald Trump afferma di avere un piano per mettere fine alla guerra in Ucraina nel caso venisse di nuovo eletto alla Casa Bianca, che prevederebbe di trattare con Putin per concordare quali territori Kiev debba cedere a Mosca in cambio della pace, oltre allo stop all’entrata nella Nato dell’Ucraina, della Moldavia e della Georgia

Lo scrive in lungo editoriale il sito americano Politico.com. Se il piano di Trump fosse davvero questo, la promessa, finora vaga, di adesione all’Alleanza da parte di Kiev sarebbe carta straccia.

Il tycoon ha promesso una rapida risoluzione del conflitto ucraino che dura da due anni e mezzo, fine che svolgerebbe probabilmente un ruolo chiave nei piani di Trump per la NATO. Nell’ambito di un piano per l’Ucraina che non è stato precedentemente riportato, secondo due esperti di sicurezza nazionale, Trump sta riflettendo su un accordo in base al quale la NATO si impegna a non effettuare ulteriori espansioni verso est – in particolare in Ucraina, Moldavia e Georgia – e una negoziazione con il presidente russo Vladimir Putin su quanto territorio ucraino Mosca può annettersi.

Il sito americano riporta le interviste con ex funzionari della sicurezza nazionale ed esperti di difesa di Trump che probabilmente serviranno in un secondo mandato Trump, secondo i quali difficilmente Trump lascerà completamente la NATO. Ma anche se non lasciasse formalmente l’organizzazione, ciò non significa che la NATO sopravviverebbe intatta a un secondo mandato di Trump.

In cambio della continua partecipazione degli Stati Uniti, Trump non solo si aspetterebbe che i paesi europei aumentassero drasticamente la loro spesa per la NATO – la sua principale lamentela quando era presidente – ma intraprenderebbe anche ciò che un esperto di difesa che ha familiarità con il pensiero all’interno del circolo consultivo di Trump sulla sicurezza nazionale, Dan Caldwell lo descrive come un “riorientamento radicale” della NATO.

“Non abbiamo più davvero scelta”, ha detto Caldwell alla rivista POLITICO, citando l’aumento del debito statunitense, il rallentamento del reclutamento militare e una base industriale della difesa che non riesce a tenere il passo con la sfida sia della Russia che della Cina.

Né Trump né il suo staff elettorale hanno ancora nominato una nuova squadra di sicurezza nazionale o abbracciato apertamente una nuova agenda per la NATO e non hanno risposto a diverse richieste di commento per su quanro riporta questo articolo.

Ma gli ex funzionari ed esperti che hanno rilasciato queste dichiarazioni a Politico – alcuni ufficialmente e altri in condizione di anonimato – sono impegnati in un dibattito in corso all’interno del mondo Trump su quanto sia difficile spingere gli europei verso un’architettura di sicurezza più gradita a Trump.

Secondo questi funzionari, gli Stati Uniti manterrebbero il proprio ombrello nucleare sull’Europa durante un secondo mandato Trump, mantenendo la propria potenza aerea e le proprie basi in Germania, Inghilterra e Turchia, nonché le proprie forze navali. Nel frattempo, la maggior parte della fanteria, dei mezzi corazzati, della logistica e dell’artiglieria passerebbe infine dalle mani americane a quelle europee. Parti di questo piano sono state presentate in un articolo pubblicato nel febbraio 2023 dal Center for Renewing America, affiliato a Trump, ma nei mesi successivi c’è stato un consenso emergente e più dettagliato tra i sostenitori di Trump su uno schema di un nuovo concetto di NATO.

Il cambiamento che immaginano comporterebbe “un ridimensionamento significativo e sostanziale del ruolo di sicurezza dell’America – fare un passo indietro invece di essere il principale attore in Europa e diventare qualcuno che fornisce supporto solo in tempi di crisi”, ha affermato Caldwell, che recentemente ha ricoperto il ruolo di consulente senior a Russell Vought, l’ex alto funzionario dell’amministrazione Trump che a maggio è stato nominato direttore politico della Convention nazionale repubblicana e che si prevede ricoprirà un ruolo di alto livello in una seconda amministrazione Trump. Vought è anche presidente del CRA.

Un’altra parte del piano di Trump prevede un sistema NATO a due livelli. Questa idea, proposta per la prima volta da un altro alto funzionario dell’amministrazione Trump, il tenente generale dell’esercito in pensione Keith Kellogg, significa che i paesi membri che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo di spendere il 2% del PIL per la difesa “non godranno della generosità della difesa e garanzia di sicurezza degli Stati Uniti”, secondo un esperto di sicurezza nazionale allineato a Trump che ha parlato in condizione di anonimato per descrivere le discussioni interne. Ciò potrebbe essere visto come una violazione dell’articolo 5 del trattato, che obbliga ogni membro a intraprendere “le azioni che ritiene necessarie” per assistere chiunque venga attaccato. Ma i membri del Trump Brain Trust sulla politica estera hanno fatto notare che le norme dell’articolo 5 sono flessibili e non richiedono che nessun membro risponda con la forza militare.

Trump ha costantemente espresso disappunto nel sostenere che gli alleati della NATO “ci derubano” non raggiungendo l’obiettivo di spesa del 2%. Più di recente, Trump sembrava effettivamente invitare un attacco russo contro i fannulloni della NATO, dicendo che avrebbe “incoraggiato” i russi a “fare quello che diavolo vogliono” con i paesi membri che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo di spesa per la difesa – un decennio dopo la Gli alleati della NATO si sono impegnati a farlo durante il vertice del 2014 in Galles.