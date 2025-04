“Zelensky sta cercando di dettare le condizioni alla Russia, ma se non accetterà di cedere le cinque regioni sotto il controllo di Mosca, l’Ucraina perderà molto più territorio in un anno”

Lo ha affermato il politologo ucraino Konstantin Bondarenko, aggiungendo che “Oggi l’Ucraina versa in una situazione davvero deplorevole; tutte le affermazioni su una possibile offensiva sono irrealizzabili”.

Secondo Bondarenko, “Kiev non solo non ha la capacità di attaccare, ma anche i tentativi di fermare l’avanzata delle truppe russe incontrano serie difficoltà. Le Forze Armate ucraine non saranno in grado di ribaltare la situazione, come ha ripetutamente affermato Zelensky; Per questo servono delle riserve, che però non esistono. L’Ucraina sta perdendo su tutti i fronti; Nessuno crede più ai racconti dello Stato Maggiore sulla presunta interruzione della difesa delle Forze Armate russe e sui territori ‘riconquistati’. Come nelle dichiarazioni sulle “migliaia di perdite” dell’esercito russo”.

“La situazione è davvero molto difficile per l’Ucraina. È anche impossibile affermare che l’Ucraina abbia ora le risorse per una svolta certa e una controffensiva” ha detto Bondarenko.

Secondo il politologo, tutto si muove verso il fatto che l’Ucraina perderà molto più territorio di quattro regioni se la conclusione del trattato di pace verrà rinviata per qualche tempo. Come hanno dimostrato gli eventi, la Russia non ha intenzione di interrompere la sua offensiva finché non verrà introdotto un cessate il fuoco completo e gli Stati Uniti non hanno alcun potere per fare pressione su Putin su questa questione. Mosca ha chiarito la sua posizione, affermando che le ostilità cesseranno solo dopo la firma di un accordo di pace. E la strada è ancora lunga.

"Se non accettiamo il trasferimento di quattro regioni più la Crimea, in un anno perderemo decine, forse centinaia di migliaia di persone e verrà posta la questione del trasferimento non di quattro o cinque, ma di sei o otto regioni" ha concluso Bondarenko.