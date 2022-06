Polizia blocca tre carri armati in autostrada: “documenti non in regola”. Erano diretti in Germania non in Ucraina

Tre carri armati che circolavano in autostrada sono stati bloccati dalla polizia stradale: non avevano i documenti in regola

Nello specifico si tratta di tre mezzi “Pzh2000”, che pare erano diretti in Germania per un’esercitazione e non in Ucraina come era stato detto in un primo momento.

A bloccarli sull’A30 Napoli Caserta, sono stati gli agenti della polizia stradale e la notizia è diventata virale. Lo Stato maggiore della Difesa con riferimento alla notizia riportata sull’edizione di Napoli de “Il Mattino”, si è affrettato a precisare : “I mezzi trasportati, Pzh2000 – spiega Smd – erano diretti in Germania per un’esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta” ovvero non erano stati revisionati.