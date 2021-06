Polizzi Generosa (PA). Violento scontro fra moto e auto: perde la vita un 44enne, ferita una donna di 59 anni

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, un uomo è morto dopo un violento scontro fra la sua moto e un auto



È accaduto intorno dopo le 12 sulla strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie, nella zona di Castellana Sicula. La vittima è Michele Librizzi di 44 anni, sposato, fruttivendolo di Alimena. Secondo una prima ricostruzione l’uomo viaggiava a bordo di una moto Kawasaki insieme ad un gruppo di motociclisti, quando, all’altezza di Polizzi Generosa, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Renault condotta da una donna di 59 anni.

Nel terribile impatto Librizzi è morto sul colpo, mentre la donna è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno constatato la morte del 44enne ed hanno soccorso la donna che è stata trasportata all’ospedale di Petralia Sottana.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.