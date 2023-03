Polonia e Slovacchia annunciano invio jet a Kiev. Peskov: “saranno distrutti. Segna maggiore coinvolgimento Nato”

Polonia e Slovacchia annunciano di voler fornire all’Ucraina aerei da combattimento. Dura risposta di Peskov: ” I jet saranno distrutti. L’invio segna maggiore coinvolgimento della Nato”

L’escalation della guerra in Ucraina sembra inarrestabile, con le imprevedibili conseguenze che ne potrebbero derivare. La Polonia e la Slovacchia hanno annunciato di voler fornire a Kiev aerei da combattimento.



la prima ad annunciare l’invio è stata la Poloni, l’indomani è arrivato anche quello del governo slovacco che ha approvato l’invio di aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro Eduard Heger, ma secondo la Reuters, la flotta slovacca di 11 aerei MiG-29 è stata ritirata la scorsa estate e la maggior parte di essi non è in condizioni operative.

La risposta di Mosca è arrivata immediata per voce del portavoce Dmitri Peskov: “sono un esempio di come un certo numero di Paesi, membri della Nato, aumentano il loro diretto coinvolgimento nel conflitto”, aggiungendo che l’invio di questi aiuti militari “non può influenzare l’esito dell’operazione militare speciale, ma può portare ulteriori disgrazie all’Ucraina e al popolo ucraino”. Ma il portavoce del Cremlino ha anche inviato un monito ai “donatori”: Gli aerei da combattimento che Polonia e Slovacchia forniranno all’Ucraina saranno “distrutti”.