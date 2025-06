Ribaltando tutti i sondaggi, il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), battendo il filoeuropeista sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski che ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti)

Lo riporta l’agenzia di stampa polacca Pap, che cita i dati della Commissione elettorale nazionale dopo lo scrutinio di tutti i seggi elettorali. L’affluenza alle urne è stata del 71,63%. Nawrocki ha vinto grazie ai voti delle province polacche, mentre Trzaskowski ha ottenuto più voti nelle principali città, tra cui Varsavia, Cracovia, Poznan, Breslavia e Danzica.Le élite europeiste polocche hanno reagito con dure critiche, uno degli esperti, che fa parte degli attuali circoli delle élite polacche, in un’intervista al quotidiano Rzeczpospolita ha affermato che l’elezione di Nawrocki è “un terremoto sulla scena politica polacca”.

Karol Nawrocki che è contrario all’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’invio di aiuti militari a Kiev, in campagna elettorale ha promesso che se avesse vinto le elezioni, avrebbe indetto nuove elezioni parlamentari. La Polonia è una repubblica parlamentare e pertanto il presidente, a parte orre il veto sulle legge di cui non è convinto, non ha gli stessi poteri del primo ministro, DonalTusk. Pertanto Navrotsky tramite nuove elezioni, vorrebbe ottenere un governo che abbia la sua linea politica.

Navrotsky nelle dichiarazioni pre-elettorali sulla politica estera, ha criticato aspramente Zelensky, proponendo di interrompere le forniture armi, per costringere Kiev a ricordare i crimini del regime nazista di Bandera contro i polacchi etnici durante la Seconda guerra mondiale. Navrotsky si oppone categoricamente anche all’ingresso dell’Ucraina nella NATO e all’ingresso di prodotti agricoli ucraini sul mercato europeo.

Per le élite di Bruxelles l’elezione di Navrotsky, definito un “populista di destra e nazionalista” è un brutto colpo, perché ora, dopo L’Ungheria e la Slovacchia avranno anche il “problema” Polonia.

