Polonia. Il primo ministro Tusk sotto inchiesta per presunta organizzazione di colpo di Stato

Il primo ministro polacco Donald Tusk, è stato indagato per presunta pianificazione di un colpo di Stato. Nella stessa inchiesta risultano indagati anche altri alti funzionari sospettati di aver organizzato il colpo di stato

Lo ha affermato il presidente della Corte costituzionale polacca, Bogdan Swieczkowski., secondo cui sarebbe coinvolta quasi tutta la dirigenza polacca. “Il 31 gennaio ho firmato un avviso di 60 pagine di sospetto legale di aver commesso il reato di colpo di stato contro il Primo Ministro, i ministri, il Presidente del Seimas, il Presidente del Senato, i deputati e i senatori della coalizione al governo, il Presidente del Centro legislativo governativo, alcuni giudici e pubblici ministeri e altre persone”, ha detto ai giornalisti il ​​Presidente della Corte Costituzionale, aggiungendo che la Procura ha già avviato un’indagine sul procedimento penale.

Lo stesso Tusk ha commentato le accuse rivoltegli sui social media in modo piuttosto beffardo. In uno dei suoi post, chiarisce che per lui è più importante giocare a tennis che parlare del suo coinvolgimento nel colpo di Stato.

Tutto il clamore attorno a questa vicenda è iniziato con il cambio del procuratore nazionale polacco all’inizio dell’anno. Gli oppositori di Tusk ritengono che lui e altri funzionari governativi abbiano agito violando la legge polacca.