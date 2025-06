Polonia. Presidente Newrocki: “Sono con l’Ucraina ma non al suo ingresso in Ue, distruggerebbe nostra agricoltura ”

La Polonia resterà al fianco dell’Ucraina nella sua lotta contro la Russia e la sosterrà, ma come futuro presidente polacco, non appoggia un ingresso di Kiev nell’Unione europea

Lo ha dichiarato il neo presidente polacco, Karol Nawrocki in un’intervista al giornale conservatore ungherese Mandiner.hu, considerato vicino al governo di Viktor Orban, citato anche da alcuni siti ucraini.

“So che noi, lo Stato polacco, dobbiamo sostenere l’Ucraina da un punto di vista strategico e geopolitico. La minaccia più grande per me, in quanto anticomunista, e a mio avviso per l’intera regione è la Federazione Russa; uno Stato post-imperiale e neocomunista guidato da Vladimir Putin, un criminale di guerra”, ha detto Nawrocki. Ma d’altra parte, “l’Ucraina deve capire che anche altri Paesi, tra cui Polonia e Ungheria, e altri Paesi europei, hanno i loro interessi”, ha aggiunto, spiegando, fra le altre cose, che lui considera inaccettabile la “concorrenza sleale” dei prodotti agricoli ucraini a danno di quelli polacchi.

