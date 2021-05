Ponte Naso (ME). Il cadavere di una 43enne del luogo ritrovato sulla spiaggia: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una 43enne è stato ritrovato sulla spiaggia: non ci sarebbero segni di colluttazione. Sul ritrovamento indagano i carabinieri

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17 di ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Ponte Naso, in provincia di Messina. La vittima è Giovanna Martella di 43 anni residente a Raccuja. A lanciare l’allarme sono stati alcuni ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe arrivata a Ponte Naso a bordo della sua auto per fare sport, poi forse avrebbe avuto un malore, ma cosa sia successo prima delle 17 è ancora da scoprire.

La procura di Patti ha aperto un’indagine seguita dall’ufficio marittimo di Capo d’Orlando e dai carabinieri. Dai primi riscontri non sarebbero stati trovati segni di colluttazione o tracce che lascino pensare a un tentativo di omicidio, ma gli investigatori al momento non tralasciano nessuna pista, sarà il Medico legale e il Pm di turno della procura di Patti, a cercare di capire cosa la 43enne ci facesse in quella zona.