Porto Empedocle, 82 immigrati aggrediscono autista bus, feriscono carabiniere e 10 fuggono

È stata una vera e propria rivolta: 82 clandestini mentre stavano per essere trasferiti in bus, hanno aggredito l’autista poi feriscono un carabiniere ed infine fuggono

È accaduto nella serata di ieri durante il trasferimento degli 82 tunisini che nella mattinata di ieri erano arrivati fin davanti il Porto Empedocle. Gli immigrati in serata dovevano essere trasferiti dalla a Trapani, ma pare che la cosa non era di loro gradimento e così hanno aggredito l’autista del pullman che li stata trasferendo verso Trapani e lo hanno costretto a fermare il mezzo, quindi hanno aperto le portiere e nel foga di scappare hanno anche travolto un carabiniere che era in servizio di vigilanza e scorta all’autobus che ha provato a bloccarli, che è rimasto ferito.

Il carabiniere è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Filli Parlapiano di Ribera. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Dieci degli 82 tunisini sono riusciti a fuggire e tra le campagne di Cattolica Eraclea e poi hanno fatto perdere le tracce. Per tutte la notte è stata caccia ai fuggitivi, ma al momento di loro non c’è nessuna traccia.