Porto Empedocle. Camion va a fuoco sul viadotto Spinola, si salva l’autista

Un camion si è incendiato su un viadotto e la motrice è stata distrutta dalla fiamme: illeso l’autista

È accaduta nella mattinata di oggi sul viadotto “Spinola” di Porto Empedocle. Un camion, per cause in corso di accertamento, mentre era in marcia si è incendiato improvvisamente. La motrice è stata avvolta dalle fiamme, ma l’autista è riuscito a scendere in tempo ed ha chiamare i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto.

I pompieri non senza difficoltà sono riusciti a domare le fiamme, ma della motrice è rimasto ben poco, fortunatamente il conducente è illeso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che in via precauzionale hanno bloccato temporaneamente il traffico, in entrambi i sensi di marcia, per consentire il ripristino della strada.