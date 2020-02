Porto Empedocle. Cane ucciso barbaramente con un colpo di pistola: indagano i carabinieri

È stata un’esecuzione forse per puro divertimento, ma sicuramente ad opera di un folle: un randagio è stato ucciso con un colpo di pistola

È accaduto nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle. Un folle, non riusciamo a trovare altri termini per definire chi ha ucciso un povero cane con un colpo di pistola. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, che hanno già provveduto a sequestrare la carcassa, che sarà sottoposta ad esami mirati, per stabilire il tipo di arma usata ed il che calibro.

Inoltre i militari dell’Arma, nel tentativo di risalire all’autore del folle gesto, acquisiranno le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, nella speranza che abbiano ripreso qualcosa che possa condurre all’identificazione del colpevole, che se scoperto, rischia da quattro mesi a due anni di reclusione.