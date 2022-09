Porto Empedocle. Picchia il suo cane per punirlo che reagisce e lo azzanna: 35enne ferito e trasportato in elisoccorso

Voleva punire il suo cane e lo picchia, ma l’animale reagisce e lo azzanna: 35enne ferito gravemente trasferito con l’elisoccorso in ospedale

È accaduto ieri nella spiaggia del lido Marinella a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione, un 35enne era in spiaggia con il suo cane, un chow chow di piccola taglia, che pare abbia fatto qualcosa che al proprietario non è piaciuta e così ha deciso di punirlo picchiandolo. Ma l’animale non ha gradito ed ha reagito avventandosi violentemente contro l’uomo azzannandolo in più parti del corpo, provocandogli gravi ferite.

Sul posto in soccorso sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato “Frontiera” che constatato le condizioni del 35enne hanno richiesto l’intervento del 118 con l’elisoccorso che poco dopo è atterrato sull’arenile ed ha prelevato l’uomo, che è stato trasportato all’ospedale “Civico” di Palermo.