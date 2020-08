Porto Empedocle. Scontro moto auto, l’automobilista non si ferma ma la polizia lo rintraccia poco dopo

Un incidente tra un’auto ed una moto ha causato il ferimento di un uomo di 51 anni che era in sella alla una Mv Augusta

È accaduto nella serata di ieri sulla strada che porta ai lidi di Porto Empedocle, nell’agrigentino. Un motociclista cinquantunenne stava guidando la sua Mv Augusta, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, cadendo sull’asfalto. Il conducente dell’auto però non si è fermato per prestare soccorso e secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato velocemente.

Scattato l’allarme in soccorso è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici mantengono la prognosi riservata.

Sul posto anche le pattuglie del commissariato “Frontiera” e quelle della Stradale di Agrigento, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e avviato le ricerche dell’automobilista che dopo poco è stato rintracciato. Sarà la Procura della Repubblica di Agrigento a valutare la sua posizione.