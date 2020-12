Porto Empedocle. Tunisino 16enne aggredisce violentemente e ferisce 2 poliziotti uno in modo grave: denunciato

Un tunisino sedicenne ha aggredito con violenza due agenti di polizia ferendoli, una anche in modo grave. Il clandestino è stato denunciato presso il tribunale per i minorenni di Palermo

È accaduto nella serata di venerdì scorso, esattamente qualche ora prima della fuga di una decina di tunisini – ad oggi non rintracciati – che in quella mattinata, in 82 erano stati avvistati su un barcone a poche centinaia di metri da Porto Empedocle. Il clandestino minorenne, che faceva parte del gruppo, durante le procedure di pre-identificazione all’interno della tensostruttura della Protezione civile, ha aggredito con una violenza inaudita due agenti di polizia: un aggregato alla Questura e l’altro della sezione Scientifica, ferendoli, uno anche in modo grave.

I due poliziotti sono stati quindi portati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi al primo e cinque giorni al secondo.

l’extracomunitario essendo minorenne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.