Portopalo (SR). Si schianta con lo scooter contro un muro: muore un 24enne

Ancora un incidente mortale nel tratto di strada tra Pachino e Portopalo, che in passato è stato teatro di altre tragedie a causa della presenza di sabbia sull’asfalto

È accaduto domenica scorsa in contrada Morghella, tra Pachino e Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. La vittima è Carmelo Cavarra di 24 anni deceduto a causa di un incidente stradale autonomo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suo scooter e stava rientrando nella sua abitazione, quando forse proprio per la presenza di sabbia sull’asfalto, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muro.

L’impatto è stato violentissimo e il 24enne ha riportato gravissime ferite, tanto che i soccorritori giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

I funerali di Carmelo Cavarra si terranno domani alle 16,30 a Portopalo, dove il giovane viveva con la famiglia.