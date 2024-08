Pozzallo (RG). Tragico scontro tra auto e camper: muore un operaio 53enne, inutili i soccorsi

Perde il controllo del’auto, si schianta contro un camper e muore: forse un malore all’origine dell’incidente

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto,sulla provinciale 67, Pozzallo Marina Marza, nei pressi del primo scivolo. La vittima è O.I., operaio 53enne di Modica. Secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo era alla guida di una Kia, quando, per cause in corso do accertamento, avrebbe perso in controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il camper. L’impatto è stato molto violento e l’uomo sarebbe morto quasi sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini de 118 che nulla hanno potuto fare per l’operaio se non costatarne il decesso. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incidente, ma non è escluso che il 53enne sia stato colto da un improvviso malore. Saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.