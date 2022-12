Pozzallo. Scooter si schianta contro un’auto: perde la vita un 14enne. Inutile l’arrivo del 118

Una tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri, un giovane di appena 14 anni è finito con il proprio scooter contro un’auto ed è morto sul colpo



È accaduto intorrno alle 21 in via Australia, nei pressi di un distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico del Comune e di protezione civile, a Pozzallo, in provincia di Ragusa. La vittima è Matteo Guastella di appena 14 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suo scooter e stava percorrendo le strade del centro cittadino, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Citroen condotta da un giovane del posto. Nel violentissimo impatto il 14enne è deceduto sul colpo.

Sul posto, è arrivata l’ambulanza del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: sarebbe moro sul colpo. I rilievi e le relative indagini per ricostruire l’incidente sono condotti dai carabinieri. Straziante la scena dei genitori e il fratello del ragazzo arrivati sul luogo dell’incidente. Il giovane era molto conosciuto nella cittadina, in quanto nipote del titolare di una nota pescheria Stoffa che sorge nei pressi dello stadio Nino Barone a Modica Sorda.