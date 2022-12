Precipitato caccia Eurofighter italiano partito da Birgi: il drammatico video dell’esplosione

In un video diffuso sui social network si vede il momento in cui un caccia monoposto Eurofighter dell’Aeronautica militare esplode in volo e precipita nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre vicino a Trapani.

Sono state le squadre dei Vigili del fuoco impiegate nella ricerca a ritrovare il corpo senza vita del pilota del caccia militare del 37esimo Stormo di Trapani, il Capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, precipitato mentre stava facendo rientro da una missione di addestramento alla base di Trapani Birgi.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l’aereo si è schiantato nell’alveo di un fiume, per cause ancora in corso di accertamento.