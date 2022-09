Premier ungherese Orban a Mosca al funerale di Gorbaciov: “Ma non incontrerà Putin”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è andato a Mosca per presenziare ai funerali dell’ultimo presidente dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov. La camera ardente si è aperta alle 10 – ora italiana – nella famosa Sala delle Colonne all’interno della Casa dei sindacati di Mosca, lo stesso luogo in cui fu esposto il corpo di Josef Stalin dopo la sua morte nel 1953.

Non è previsto alcun incontro tra Orban e il presidente russo Vladimir Putin, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Putin ha reso omaggio all’ultimo presidente sovietico stamani deponendo dei fiori vicino alla bara aperta, ma non presenzierà ai funerali per andare in visita ufficiale a Kaliningrad, attualmente oggetto di un duro muro contro muro con la NATO.