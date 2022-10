Premio Nobel per la Pace 2022, Russia: “E’ una presa in giro, una mossa politica occidentale come con Obama”

Come ovvio, il governo russo non ha accolto con favore la premiazione del Nobel della pace di quest’anno, andato a tre organizzazioni di attivisti anti-Putin.

Per il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo Alexander Venediktov infatti, la scelta dei vincitori del Premio Nobel per la Pace 2022 è “una presa in giro” nonché l’ennesima mossa politica occidentale.

“L’autorevole istituzione del Premio Nobel si è da tempo trasformata in uno strumento della politica occidentale. L’ultimo riconoscimento è solo un altro episodio in cui il Comitato Nobel ha seguito gli ordini”, ha detto Venediktov ricordando i molti esempi che dimostrano come i Nobel siano assegnati per interessi politici.

“Ricordiamo Barack Obama, che ha ricevuto il suo premio nove mesi dopo l’inizio della sua presidenza, in pratica per aver detto belle parole. In effetti, è stato premiato in anticipo e non è stato all’altezza. Nel 2021, l’UE ha ricevuto un premio per Dio solo sa cosa. Proprio di recente, l’ex presidente della Federal Reserve USA Ben Bernanke ha ricevuto un premio Nobel per le scienze economiche – questa è una presa in giro totale“, ha detto il politico russo.

Secondo il funzionario russo “È un peccato che il comitato Nobel non abbia escogitato un meccanismo per la decadenza del premio. Perché molti vincitori si sono screditati in seguito. D’altra parte, in questi giorni, il premio è stato assegnato a persone già cadute in disgrazia. A quanto pare questa è la cultura occidentale o meglio, la sua mancanza”, ha detto Venediktov.