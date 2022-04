Presentato alla Bit di Milano il “Festival del Mare e del Gusto | Progetto IMAGO Siciliae”

Da fine aprile a ottobre 2022 un ricco calendario di appuntamenti comporrà il Festival del Mare e del Gusto, prima manifestazione a carattere regionale di promozione dell’identità storico-culturale di quattro FLAG Siciliani attraverso le tradizioni culinarie a base di pescato locale

Un circuito di eventi gastronomici, culturali, teatrali e spettacoli che avranno come riferimento il mare, realizzati con lo scopo di integrare il patrimonio culturale e artistico dei quattro territori siciliani – comprendenti ben 36 comuni – e promuovere il turismo azzurro e i sistemi di pesca artigianali delle marinerie locali.

Il Festival è realizzato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana attraverso i Flag Il Sole e l’Azzurro – Flag Golfo di Termini Imerese – Flag dei Due Mari – Flag Riviera Etnea nell’ambito del progetto I.M.A.G.O. (Itinerari Mare, Arte, Gusto, Ospitalità) Siciliae PO FEAMP 2014-2020 – Misura 6.64 Attività di Cooperazione.



L’iniziativa è stata presentata alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, all’interno del padiglione Sicilia e alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dell’Assessore Regionale al Turismo, Manlio Messina. Per i Flag erano presenti: Giovanni Borsellino e Nando Rapisardi, rispettivamente Direttore e Presidente del Flag “Il sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che fa da capofila al progetto.

Creare continuità turistica e destagionalizzazione con strategie innovative e condivisione delle conoscenze: questa la ricetta per valorizzare la cultura marinara e il patrimonio marino siciliani, scommettendo sullo sviluppo imprenditoriale dei settori di pesca e agroindustria, lavorazione dei prodotti ittici e indotto, impiegando artisti e performer locali con una ricaduta economica diretta per tutti i territori dei comuni dei 4 FLAG siciliani coinvolti, tutti impegnati nella valorizzazione dell’identità locale e delle attività della filiera della pesca.

Il Festival capitalizza sugli attrattori cultura ed enogastronomia realizzando un ciclo di momenti di degustazione e intrattenimento organizzati in una cornice di diverse location d’eccellenza dall’alto valore storico-artistico, contenitori culturali individuati da ciascun FLAG sul proprio territorio quali, tra gli altri, l’atrio inferiore Ex Convento dei Gesuiti di Sciacca, il Parco Archeologico di Selinunte (GAC Il sole e l’azzurro), Villa Sant’Isidoro De Cordova a Bagheria e piazza del Duomo di Cefalù (GAC Golfo di Termini Imerese), la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari e il Borgo Marinaro di Marzamemi (GAC dei Due Mari) e il Parco Archeologico Naxos Taormina a Giardini Naxos e Palazzo Vigo a Riposto (GAC Riviera Etnea).

Le location sono state scelte per la loro rilevanza di attrattori, ma anche per la centralità nel comune ospitante, per l’accessibilità e il passaggio di visitatori. I contenitori culturali si prestano a narrazioni tematiche in cui il patrimonio ha una prossimità immediata con gli eventi, risultando al contempo accessibile ed esclusivo: artisti e intrattenitori sono impegnati sia sul palco che in esperienze immersive, definendo un legame con il sito contestualizzato ed emozionale.

Un’esperienza del gusto come rinforzo mnemonico e sensoriale, per amplificare la soddisfazione della visita e dell’intrattenimento, costruendo una memoria positiva a medio-lungo termine che fidelizzi i turisti e li trasformi in promoter-consumer di alta qualità, sensibilizzati al “blue thinking” e in grado di influenzare altri visitatori trasmettendo conoscenze sostenibili e legate a doppio filo col territorio.