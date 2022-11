Presidente BCE Lagarde: “Alzaremo ancora i tassi di interesse, l’inflazione deve arrivare al 2%”

Destano non poche preoccupazioni le dichiarazioni di presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista riportata da Ansa.

“L’inflazione è ancora troppo alta nell’area dell’euro nel suo complesso. La scorsa settimana abbiamo deciso di aumentare i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. E prevediamo di aumentarli ulteriormente per assicurarci che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%“, ha detto la Lagarde.

Una scelta di politica economica molto forte e che avrà un enorme impatto sull’economia, probabilmente non solo positivo, e che segue almeno in parte quelle della Federal Reserve USA, ma che si discosta di molto, ad esempio, dalla scelta “accomodante” della Banca Centrale Giapponese che però conta su un’inflazione molto più bassa – in aumento al 3% su base annua – rispetto al resto dell’Occidente e dei suoi satelliti: attualmente infatti l’inflazione è sopra al 10% in Europa, al di sopra dell’8% negli Stati Uniti e oltre il 7% in Australia.

“Decideremo il percorso futuro e il ritmo dei nostri aumenti dei tassi riunione per riunione”, afferma la presidente della Bce. “Puntiamo a un tasso di interesse che consenta di raggiungere l’obiettivo di inflazione a medio termine del 2%. La meta è chiara, ma non siamo ancora arrivati. Avremo ulteriori aumenti dei tassi in futuro”, ribadisce Lagarde