Non si abbassano minimamente i toni nel conflitto ucraino. A un giorno dalla firma dei trattati di annessione alla Russia delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson, il Presidente della Commissione per la Sicurezza e Anti-Corruzione della Duma di Stato russa Vasily Piskaryov, ha dichiarato: “Solo la denazificazione e la smilitarizzazione dell’Ucraina può portare pace e sviluppo a milioni di persone”.

Piskaryov è un politico molto influente in Russia, noto per essere colui che ha presentato il disegno di legge, poi approvato, che sanziona la diffusione da parte della stampa di notizie o informazioni fake sulla guerra, con pene fino a 15 anni di carcere e multe salatissime.

Piskaryov, commentando proprio la firma sui trattati di adesione ha detto: “Questi sviluppi sono un’altra prova che il governo ucraino Banderita è un fallimento. Per tre decenni si è basato sul nazionalismo selvaggio, sulla discriminazione nei confronti dei russi e di altri gruppi etnici, nonché sull’eliminazione della sua stessa popolazione e sul dilagante saccheggio dei beni nazionali. Solo la denazificazione e la smilitarizzazione di questi territori possono portare pace e sviluppo a milioni di persone”.

Il politico russo ha anche sottolineato che i trattati sulle quattro regioni che aderiscono alla Russia sono pienamente in linea con il diritto internazionale. “I risultati dei loro referendum mostrano chiaramente che la popolazione di queste storiche terre russe vede il proprio futuro insieme alla Russia e come parte della Russia. Per queste persone, far parte della Russia significa che possono smettere di temere per la vita dei propri figli, possono parlare e studiare nella loro lingua madre e possono semplicemente vivere e lavorare in pace”.