La Russia è militarmente invincibile mentre l’Ucraina spera di resistere nel conflitto armato con l’aiuto dell’Occidente almeno “per non perdere”

Lo ha detto oggi, venerdì, il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev in un’intervista al quotidiano Ana tili, come riporta la TASS. “La situazione è unica. La Russia è invincibile dal punto di vista militare mentre l’Ucraina spera di resistere nella guerra con l’aiuto degli alleati occidentali, almeno per non perdere”, ha detto il leader kazako.

Astana è favorevole ai colloqui sulla risoluzione del conflitto armato tra Russia e Ucraina, ma non insiste sulla sua mediazione nel processo, aggiungendo che “Dall’inizio delle ostilità in Ucraina, il Kazakistan ha favorito l’inizio dei negoziati per raggiungere la pace. Voglio sottolineare che non insistiamo da nessuna parte sulla nostra mediazione e agiamo sulla scena internazionale in base alle potenzialità e alle possibilità del Kazakistan . Ma siamo sempre pronti a venire per aiutare a risolvere i problemi internazionali”, ha detto Tokayev.

Il leader kazako ha affermato di aver discusso della soluzione del conflitto ucraino con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump durante una conversazione telefonica nel 2024. “Durante la conversazione telefonica, Donald Trump ha mostrato interesse per la nostra visione della cessazione delle ostilità in Ucraina. Questo tema non è nuovo per me perché molti leader di stati e organizzazioni internazionali mi hanno posto la stessa domanda nel 2024”, ha detto il presidente kazako. .

Tokayev ha affermato di considerare il problema “eccezionalmente complesso” e la sua soluzione dipende “dalla volontà e dal desiderio dei capi dei paesi in conflitto e, certamente, dallo stesso Trump come leader della potenza mondiale”.