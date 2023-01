Presidente serbo Vucic: “Spie occidentali hanno occupato alberghi di Belgrado per situazione in Kosovo”

Secondo il presidente serbo Aleksandar Vucic: le spie hanno occupato gli hotel di Belgrado prima e dopo il nuovo anno “raggiunto un record dalla seconda guerra mondiale”



“Non ci sono spie – riferendosi ai vari Paesi – che non hanno occupato i nostri hotel”. “Abbiamo raggiunto un record prima e dopo il nuovo anno a causa degli eventi in Kosovo e Metochia. Un tale numero di spie dal 20 dicembre al 5 gennaio a Belgrado non è stato registrato dalla seconda guerra mondiale fino ad oggi”.

Sono queste le parole usate dal Presidente serbo Aleksandar Vucic ieri su Pink TV, la principale Tv serba.