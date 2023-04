Presidente Vucic: “Serbia manterrà sua neutralità militare, non aderiremo alla NATO”

“La Serbia manterrà scrupolosamente la sua neutralità militare e difenderà la sua libertà da sola. Questa è la nostra scelta”, ha detto Aleksandar Vucic

Malgrado le esercitazioni congiunte con la NATO, il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato che il paese non aderirà alla NATO finché lui sarà il capo dello stato. La dichiarazione arriva oggi, dopo le voci di stampa di ieri sera su un presunto ricovero in ospedale del presidente serbo, poi smetinto questa mattina.

“La Serbia oggi è uno dei pochi paesi con le proprie politiche. È indipendente e libera di pensare”, ha detto Vucic in un comizio a Sokobanja oggi. “Finché sarò presidente, e questo durerà altri quattro anni, e come comandante in capo, vi garantisco che la Serbia non aderirà alla NATO o a nessun altro blocco militare”.

“La Serbia manterrà scrupolosamente la sua neutralità militare e difenderà la sua libertà da sola. Questa è la nostra scelta”, ha concluso Vucic.