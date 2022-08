Prezzo gas aumenta ancora: stamattina toccati i 233 euro MWh, fiumi in secca peggiorano crisi gas

Con l’offerta del gas russo ridotta e l’estate caldissima che abbassa i livelli di acqua nei fiumi che rende più costoso il transito delle chiatte che trasportano combustibili – con il Reno a secco trasportare carbone in Germania è un problema di difficile soluzione – costringendo le utility a utilizzare più gas, il riferimento europeo del gas naturale corre sui massimi in europa: le contrattazioni ad Amsterdam sui futures arrivano a sfondare quota 233 euro per megawattora in mattinata contro i 220,11 di lunedì. Un rialzo del 6%.

Una situazione che non fa che aumentare i timori per la crisi del gas e l’inverno che si avvicina: per questo l’agenzia finanziaria Bloomberg ha dedicato oggi spazio nobile alla rapida salita dei prezzi dell’elettricità in Germania, che sono arrivati a sfiorare i 480 euro al megawattora per il prossimo anno, sei volte il livello dello scorso anno e il doppio rispetto a giugno 2022.