Prigozhin annuncia: “Bakhmut è stata completamente conquistata dalla Wagner”

Il capo della compagnia militare privata russa: “20 maggio 2023. Questo pomeriggio Bakhmut è stata completamente presa”

Bakhmut è stata completamente conquistata dalle forze russe. Lo ha appena annunciato alle 14:50 del 20 maggio 2023 il capo della compagnia militare privata Wagner Evgeny Prigozhin, che a Bakhmut ha combattuto per mesi. L’annuncio è arrivato sul canale ufficiale Telegram della Wagner corredato dalla foto che mostriamo.

Secondo le ultime notizie, i combattenti dell’Orchestra – così è soprannominata la Wagner -, dopo aver occupato con successo le aree fortificate di via Yubileinaya , sono riusciti a raggiungere via Tchaikovsky, che è una continuazione della strada per Ivanovskoye. Pare che gli ucraini abbiano combattuto fino all’ultimo, mala città è ormai completamente in mano russa. Da Kiev non sembrano ancora esserci commenti.