Prigozhin, “Sono 50 mila i morti ucraini a Bakhmut, 20 mila quelli russi”

Nella battaglia di Bakhmut sono stati uccisi 50 mila soldati ucraini e altri 50 mila-70 mila sono rimasti feriti. Mentre tra le file della Wagner gli uccisi sono stati 20 mila, di cui la metà erano ex detenuti arruolati nella compagnia privata militare

Lo ha detto Yevgeny Prigozhin, in un’intervista al politologo Konstantin Dolgov, ripresa dalla testata Rbc, il capo della stessa Wagner ha anche aggiunto che per la battaglia di Bakhmut sono stati arruolati 50 mila detenuti russi, il 20 per cento dei quali è rimasto ucciso.