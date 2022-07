Primarie sinistra vince Chinnici, Conte M5s: sono cambiate molte cose e sull’alleanza col PD bisogna fare chiarezza

Le primarie dei progressisti in Sicilia, unicum in tutta Italia, le vince Caterina Chinnici, ma subito dopo il risultato Giuseppe Conte mette i paletti sull’alleanza con il Pd

L’eurodeputata del Pd Caterina Chinnici vince, come previsto da tutti, le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana, seconda Barbara Floridia del M5s e terzo Claudio Fava di Centopassi.

Non ci voleva un mago ne un sondaggista per fare questa classifica prima ancora di votare. La macchina militarizzata del Pd non lascia scampo agli avversari di turno che dopo averli attratti nella varie coalizioni, vengono regolarmente fagocitati.

Di fatto del M5S dopo un anno e mezzo di alleanza con i Dem è rimasto ben poco e Giuseppe Conte sta tentando disperatamente di recuperare il consenso perduto facendo cadere il governo Draghi e tentando di divincolarsi dalla morsa mortale del PD.

Non possono essere interpretate diversamente le dichiarazioni dell’avv. del popolo subito dopo l’esito delle primarie: “Grazie Barbara: hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo. Grazie a tutto il MoVimento 5 Stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione”.

Ma dopo i ringraziamenti di rito ecco la polemica: “chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. – Dice il leader M5s – Prima di percorrere ancora la strada di un’alleanza progressista in Sicilia il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l’agenda sociale e ambientale del M5S è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo”. Un preludio al divorzio? Vedremo a breve.

A Conte risponde il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo: “È stato una grande momento di partecipazione. Vince Caterina Chinnici e vince il Pd. Ringrazio gli altri candidati, Barbara Floridia e Claudia Fava. Ringrazio dirigenti e simpatizzanti che non hanno risparmiato energie e passione. Da oggi parte la sfida al centrodestra. Subito al lavoro per costruire le liste”. Tradotto significa che i “comprimari” ora dovranno lavorare per il Pd.

Ma Barbagallo – forse – commette l’errore di indicare come avversario principale il centrodestra, di cui ancora non si conosce nemmeno il candidato presidente, ignorando, forse volutamente per scaramanzia, quel Cateno De Luca ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimento Sicilia Vera, che secondo molti sondaggi, potrebbe essere la sorpresa di queste elezioni siciliane.

Per gli amanti dei numeri questi i dati definitivi. Gli iscritti a votare in totale erano 43020: di questi il 6%, circa 2526, era iscritto per votare nei gazebo. Alla 22, ora di chiusura delle votazioni, i votanti sono stati 30.640 pare al 77% degli iscritti. Il dato è riferito solo ai voti online.

Vince come detto l’eurodeputata Pd Caterina Chinnici, a seguire Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava di Centopassi. Questi i dati definitivi (voto online e ai gazebo): Caterina Chinnici 13.519+1033, totale: 14.552 (44,77%); la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia (M5s) 10.058+259, totale: 10.317 (31,74%); il deputato regionale Claudio Fava (Centopassi) 6977+570, totale 7547 (23,22%).