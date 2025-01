Primo discorso da presidente diTrump : “Non escludo forza militare per Panama e Groenlandia. Alleati Nato spendano il 5%”

“Non escludo l’uso della forza militare o la coercizione economica verso Panama-Groenlandia. Non posso dare assicurazioni su nessuna delle due questione, ma posso dire questo: ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica. Il Canale di Panama è stato costruito per i nostri militari. Non ho intenzione di impegnarmi su questo adesso… potrebbe darsi che dovrò fare qualcosa fare qualcosa”

Lo ha Donald Trump oggi a Mar-a-lago, dopo essere stato proclamato dal Congresso di Washington presidente ufficialmente eletto, rispondendo ad un giornalista che gli ha chiesto se avrebbe escluso “militare” per un’eventuale riconquista del canale di Panama e per l’annessione della Groenlandia, in merito alla quale valuta “tariffe contro la Danimarca”. Sul suo social Truth, il presidente eletto, condividendo un video dell’aereo di suo figlio Donald Jr. che atterra sull’isola, oggi parte della Danimarca, aveva scritto che l’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti “è una cosa che deve accadere. Trump ha anche aggiunto che gli alleati della Nato dovrebbero spendere il 5% del Pil.

Il presidente ufficialmente eletto, ha annunciato anche il cambio del nome al Golfo del Messico e la ripresa delle trivellazioni off-shore, promettendo: “Dal 20 gennaio faremo decollare l’economia”, giorno in cui tornerà alla Casa Bianca. “Abbiamo un’inflazione – ha aggiunto Trump – a un livello che non abbiamo mai avuto prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale”. Ha poi annunciato che cancellerà “immediatamente” la decisione di mettere al bando le trivellazioni off-shore. “Noi trivelleremo e lo faremo in molti posti e i prezzi dell’energia andranno giù fino a un livello molto basso”.

“Ereditiamo una situazione difficile dall’Amministrazione uscente” e “fanno di tutto per renderla ancora più difficile” eaccusando il suo predecessore ha detto promettendo di “ribaltare immediatamente” le azioni appena intraprese da Joe Biden in tema di protezione ambientale. “Drill, baby drill!”, ripetendo uno degli slogan della sua campagna un giorno dopo la mossa del Dem che ha dichiarato area protetta praticamente tutta la costa statunitense, impedendo così la creazione di impianti estrattivi. “Siamo all’inizio di una bellissima età dell’oro del business”. Lui, come Re Mida, promette di rimediare a tutti gli “sprechi” di denaro della precedente amministrazione: “Ha buttato via 50-60 trilioni di dollari di valore – ha detto Trump riferendosi alle mosse di Biden per la tutela dell’ambiente – Quell’uomo non ha idea di quello che fa”.

Trump ha usato parole molto dure contro Joe Biden anche per la sua politica estera. “Noi abbiamo sconfitto l’Isis. Non abbiamo avuto guerre e ora ci ritroviamo un mondo che brucia con Russia, Ucraina e Israele” ha scandito Trump, aggiungendo che la cattiva gestione del ritiro americano dall’Afghanistan ha “ispirato la Russia a invadere l’Ucraina”.

“Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America” ha detto ancora il presidente eletto nella conferenza stampa che sta tenendo a Mar-a-Lago, spiegando che questo “è il nome più appropriato”. Trump ha poi minacciato il Messico di “imporre dazi molto severi” perché “deve smettere di permettere a milioni di persone di riversarsi nel nostro Paese” anche se potrebbe fermarli. Lo stesso discorso è stato fatto per il Canada. Il presidente ha poi aggiunto “ci stiamo avvicinando all’alba dell’età dell’oro dell’America”.